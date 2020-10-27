موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

أخطر مسئولو الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي صلاح محسن مهاجم المارد الأحمر المعار لصفوف سموحة حتى نهاية الموسم الجاري بالعودة إلى الفريق بعد قرار الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي الذي طلب عودته ورفض فكرة تمديد الإعارة أو الرحيل.









وشهدت الفترة الاخيرة مفاوضات بين الجهاز الفني ومجلس الإدارة للإستقرار على اللاعبين المقرر عودتهم من الإعارة ومنهم صلاح محسن الذي نال إعجاب موسيماني وطالب بعودته من جديد.









وكانت المستويات الجيدة التي قدمها مهاجم إنبي السابق هي من جعلت موسيماني يسعى إلى الإحتفاظ بخدماته من أجل مساعدة الفريق في البطولات المحلية والعالمية.



