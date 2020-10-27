قرار هام وزارة التعليم السعودية بشأن الدراسة المسائية

فوّضت وزارة التعليم، مديري التعليم في مناطق المملكة كافة، صلاحية الموافقة على الدراسة المسائية لمنسوبي الإدارات.





وبحسب التعميم الذي أصدرته الوزارة، فوّضت الوزارة مديري التعليم بالموافقة على الدراسة عن بُعد والدراسة نهاية الأسبوع والدراسة الحدودية لمنسوبي الإدارة بعد استيفاء الإجراءات اللازمة لذلك.





ووفقًا لعاجل، جاء تفويض الوزراء بتلك الصلاحية لمديري التعليم بالنظر لما وردها من طلبات من إدارات التعليم ولما تقتضيه المصلحة من تسريع إنهاء المعاملات.



