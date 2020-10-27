عماد النحاس: الأهلي هو البيت الكبير والتواجد داخله أمر ليس سهلاً

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:01 م
عماد النحاس
عماد النحاس
حسام مجدي
Advertisements
كشف عماد النحاس، المدير الفني لنادي المقاولون العرب، أن الأهلي هو البيت الكبير والتواجد داخله أمر ليس سهلاً.


وقال النحاس خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد: "الأهلي مختلف تماما عن أي نادي آخر، بمعني إذا طلب مني أن أكون مساعد مع مدرب أجنبي سأوافق بأي صيغة بدون تفكير".


وأكمل: "تدريب الأهلي حلم، شعرت أنه قريب وفي وقت آخر بعيد، لكن الفترة الأخيرة لم يحدث أن اتصال رسمي أو عروض لتدريبي الفريق".


وتابع: "التعاقد مع موسيماني هو أفضل قرار لأنه كان في توقيت صعب، فهو مدرب أجنبي ويعرف الكرة الإفريقية وكان متواجد في نادي وبلد كبيرة مثل جنوب إفريقيا".


وأتم: "ما يقدمه موسيماني في بطولة إفريقيا يثبت أن التعاقد معه كان قرار موفق".


أخبار تهمك

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ حوالي 3 ساعات

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 52 دقيقة

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ 37 دقيقة

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يومين

موسيماني يطالب إدارة الأهلي بإعادة نجم الفريق المُعار

منذ ثلث ساعة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:46 م

تحذيرات وقلق.. 6 رسائل جديدة من الصحة العالمية بشأن كورونا

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

01:38 م

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه