رئيس جامعة بني سويف يتابع مع لجنة اختيار طلاب «ذوي الاحتياجات الخاصة» للالتحاق بالكليات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 03:02 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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تابع الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بنى سويف، اليوم الثلاثاء، سير العمل مع لجنة اختيار الطلاب من ذوى الاحتياجات الخاصة للالتحاق بعدد من كليات الجامعة وبحضور عمداء كليات الآداب والالسن والتجارة ومدير مستشفى بنى سويف الجامعى، ومدير عام شئون التعليم والطلاب، ومدير وحدة تكافؤ الفرص وسط إجراءات احترازية ضد فيروس كورونا.

وقال رئيس الجامعة، إن اللجنة تعقد سنويًا بناءا على قرار المجلس الأعلى للجامعات ومنذ عام 2016 لدراسة قبول الطلاب ذوى الاحتياجات الخاصة بالجامعات والمعاهد والحاصلين على 50 % فى الثانوية العامة و70 % للدبلومات الفنية.

وأوضح رئيس الجامعة، أن الطلاب من ذوى الاعاقة الحركية يتم ترشحيهم فى حالة القبول وفقا للشروط المعلنة لكليات الآداب، التجارة، والحقوق، والطلاب المكفوفين لكليات الآداب، دار علوم، الألسن، الحقوق، والخدمة الاجتماعية، والطلاب من الصم والبكم بكليات الاقتصاد المنزلي، والتربية النوعية.

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