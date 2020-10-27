قطر تواصل نشر الخراب في الصومال

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:55 م
أمير قطر
أمير قطر
وكالات
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توصل قطر، نشر الخراب في الصومال، حيث تسعى في الوقت الراهن للتمديد للرئيس فرماجو، حتى تضمن بقاء الرئاسة تحت وصايتها، وتؤمن سيطرتها على المشهد

 

ويضطلع رئيس الاستخبارات فهد ياسين بدور شارة الضرب بينهما، لتكون النتيجة مشهدا سياسيا داخليا بالغ التعقيد ومفتوحا على جميع السيناريوهات المخيفة.

 

فلا شيء يهم قطر في الوقت الراهن سوى التمديد لفرماجو، حتى تضمن بقاء الرئاسة تحت وصايتها، وتؤمن سيطرتها على المشهد، في مسار ملغوم يقوض حوارا سياسيا داخليا.

 

رشاوى سياسية تلقيها الدوحة بأفواه زمرتها من الساسة الصوماليين الفاسدين، تتخذها طعما لمعاول الخراب الداخلية التي تدفع نحو المجهول في بلد يحاول بلوغ نقطة التقاء سياسية تمكنه من العبور نحو شاطئ السلام.

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