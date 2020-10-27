أسعار الخضروات والفاكهة اليوم الثلاثاء 27-10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:31 م
بوابة الفجر
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الخضروات والفاكهة استقرار في الاسواق المصرية ماعدا الطماطم التى شهدت ارتفاعات قوية بسبب الفترة الزمنية بين العروة الشتوية والصيفية التى يتناقص فيها المحصول.

 

وتراوح سعر كيلو الطماطم  اليوم الثلاثاء بين 8 إلى 10 جنيه للكيلو الواحد مقارنة بسعر 5 جنيه للكيلو الاسبوع الماضي.

 

 

وعلى صعيد باقي اسعار الخضروات والفاكهة فقد سجلت الاتي:

أسعار الخضروات والفاكهة

ورق عنب : 25 جنيها

الباذنجان العروس :4 جنيهات

الباذنجان الرومي: 2 جنيه

الليمون: 6 جنيه

الفلفل الرومي : 8 جنيه

الفلفل الحامي :6.5 جنيه

الفلفل ألالوان : 20 جنيه

البامية : 20جنيهًا

ملوخية بلدى: 7جنيهات

كرنب: 10 جنيهات

خس بلدي: 2 جنيه

كبوتشا: 7جنيهات

 الخضرة: 50 قرشا للواحدة

 

الجرجير: جنيه واحد

موز مستورد :25 جنيه

موز بلدي :12 جنيها

العنب البناتي الأحمر :15 جنيها

العنب البلدي: 7.5 جنيهات

البرقوق: 20 جنيه

التفاح الأصفر والأخضر: 20 جنيهًا

التفاح الأحمر:25 جنيهًا

 بلح برحي : 25 جنيهًا

أناناس : 30 جنيهًا

أفوكاتو: 35 جنيهًا

الكنتالوب:7.5جنيهات

 

 

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كيلو الطماطم الطماطم أسعار الخضراوات والفاكهة

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