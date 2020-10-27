بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

قرر الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تصعيد أحمد سيد عبد النبي ظهير أيمن فريق الشباب بالنادي مواليد ٢٠٠٢ إلى تدريبات الفريق الأول.





وجاء قرار المدرب الجنوب إفريقي بتصعيد عبد النبي بعد إشادة الجهاز الفني لقطاع الناشئين به ورؤيتهم في ضرورة منح فرصة التواجد بتدريبات الفريق الأحمر.





كما قرر موسيماني تصعيد اللاعب بسبب النقص الذي سيحدث في مركز الظهير الأيمن بعد رحيل أحمد فتحي عقب مباراة طلائع الجيش المقرر لها يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري الممتاز.











