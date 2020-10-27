فى عيد ميلادها.. تعرف على سبب قرار إليسا اعتزال الغناء

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:50 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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تحل اليوم ذكري ميلاد النجمة اللبنانية إليسا، حيث إنها من مواليد شهر أكتوبر ، وتعد إليسا واحدة من أشهر مطربى الوطن العربى، وتمتلك صوت عذب وناعم وحساس، مما جعلها مميزة فى الساحة الغنائية.


وكشفت إليسا عن وجود أزمة بينها وشركة روتانا بعد توقيعها اتفاقا مع شركة DEEZER لبث الموسيقى عبر الإنترنت، وأدى الاتفاق إلى حذف أغانيها من موقع اليوتيوب بعد تحقيقها ملايين المشاهدات على مدار سنوات، وكتبت إليسا آنذاك عبر "تويتر"، "أنا منهارة لرؤية مجهودي يختفي بعد كل هذه السنوات".

في أغسطس 2019، أعلنت إليسا اعتزالها الغناء بسبب صناعة الموسيقى "الشبيهة بالمافيا"، مؤكدة أن ألبومها القادم سيكون آخر أعمالها.




يذكر أن إليسا قدمت خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً، وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018، كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.

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