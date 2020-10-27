أومتيتي يكشف حقيقة رحيله من برشلونة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:43 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
Advertisements
كشف الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة أنه كان قريب من الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني خلال الفترة الماضية.


وقال أومتيتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "كانت هناك محادثات مع أولمبيك ليون الفرنسي، لكن لا شيء ملموس".


وتابع أومتيتي: "لدي ثمن باهظ، لكن لا أريد أن أكون ضحية".


ويغيب أومتيتي عن برشلونة منذ شهر يونيو الماضي، منذ الجولة الثانية والثلاثين من الموسم الماضي من الدوري الإسباني، بسبب معاناته من مشاكل في الركبة.

أخبار تهمك

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعتين و 39 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ 19 دقيقة

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لتوجو

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه