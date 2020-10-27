أومتيتي يكشف حقيقة رحيله من برشلونة

كشف الفرنسي صامويل أومتيتي، مدافع نادي برشلونة أنه كان قريب من الرحيل عن صفوف العملاق الكتالوني خلال الفترة الماضية.









وقال أومتيتي في تصريحات نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو: "كانت هناك محادثات مع أولمبيك ليون الفرنسي، لكن لا شيء ملموس".









وتابع أومتيتي: "لدي ثمن باهظ، لكن لا أريد أن أكون ضحية".









ويغيب أومتيتي عن برشلونة منذ شهر يونيو الماضي، منذ الجولة الثانية والثلاثين من الموسم الماضي من الدوري الإسباني، بسبب معاناته من مشاكل في الركبة.