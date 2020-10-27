الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لتوجو

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:40 م
بوابة الفجر
محمد جمال
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اختار الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم بقيادة الكابتن حسام البدري مجموعة من اللاعبين للإنضمام إلي قائمة المنتخب المبدئية تمهيدا للدخول في معسكر مفتوح اعتبارا من ٣ نوفمبر المقبل بعد إنتهاء الجولة الأخيرة من منافسات مسابقة الدوري الممتاز وذلك لحين إعلان القائمة النهائية التي ستمثل الفراعنة في مباراتي توجو ذهابا  وإيابا يومي ١٤ و١٧ نوفمبر المقبل ضمن منافسات الجولة الثالثة والرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.


وينتظر الجهاز الفني إنتهاء ارتباط الأهلي والزمالك في بطولة دوري أبطال افريقيا للتأكد من سلامة كل العناصر المرشحة من صفوف الناديين والإعلان عن القائمة المختاره بشكل رسمي للدخول في المعسكر المغلق الذي يبدأ يوم ٩ نوفمبر بمشاركة خماسي اللاعبين المحترفين.


وتضم هذه القائمة : الحارسان مهدي سليمان (بيراميدز )ومحمد بسام (طلائع الجيش )و عبدالله السعيد وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ومحمد حمدي ومحمد فاروق واحمد توفيق  ورمضان صبحي (بيراميدز )ومحمد شريف (إنبي)  وحسام حسن واحمد ابوالفتوح  (سموحة ) طاهر  محمد طاهر  (المقاولون العرب )واكرم توفيق (الجونة).


صرح بذلك الكابتن محمد بركات مدير المنتخب وقال أن الجهاز الفني اتخذ كل التدابير اللازمة للتعامل مع الاحتمالات المختلفة لسد احتياجاته في جميع المراكز مضيفا علي حرص الجهاز الفني بإستدعاء كل العناصر المرشحة في دائرة اختياراته لمحاولة الحفاظ علي جاهزيتهم خلال تدريبات المعسكر المفتوح بعد إنتهاء الموسم وذلك تفاديا لحدوث اَي أمور طارئة بوجود إصابات لاقدر الله لاسميا وأن هناك مباريات مازالت متبقية للاعبي الاهلي والزمالك والمحترفين.


وأضاف مدير المنتخب أنه سيتم اختيار القائمة النهائية من هذه المجموعة مع عناصر الاهلي والزمالك والمحترفين بعد الاطمئنان علي سلامتهم فور إنتهاء مشاركتهم الرسيمة.

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