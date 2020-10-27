بعد موافقة الرقابة المالية .. البورصة تنفذ عرض شراء علي الأهلي المتحد بـ 913 مليون جنيه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:37 م
البورصة المصرية
البورصة المصرية
نيفين سمير
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نفذت البورصة المصرية، اليوم عرض الشراء الإجباري المقدم من البنك الأهلى المتحد وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم البنك الأهلي المتحد-مصر (غير مقيد).

وأوضحت البورصة أن العرض المقدم هو لعدد 68.7 ألف سهم (من حصة المساهمين المصريين) بقيمة إجمالية 2 مليون جنيه وعدد 30.6 مليون سهم (من حصة المساهمين الأجانب) بقيمة إجمالية 911.1 مليون جنيه.
 
وأعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على عرض الشراء المقدم من البنك الأهلي المتحد البحرين وشركة مصر استراتيجيا للاستثمار على أسهم البنك الاهلي المتحد مصر، وذلك بغرض الاستحواذ على حصة المساهمين الأجانب في البنك الأهلي المتحد مصر، والتي تمثل 43.09 مليون سهم، بنسبة 14.37%.
 
وحقق البنك الأهلي المتحد-البحرين خلال النصف الأول من عام 2020، أرباحاً صافية بعد استثناء حصص الأقلية، بلغت 293.4 مليون دولار، مقابل 377.5 مليون دولار، في النصف الأول من العام الماضي

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