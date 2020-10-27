هدير الهادي لوالدتها: "ماتسبنيش هنا لوحدي"

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سمح أمن المحكمة لوالدة المتهمة هدير الهادي بالتحدث إليها وانهارت الأم وابنتها في البكاء وقالت المتهمة بدموع منهمرة لوالدتها: "متسبنيش هنا لوحدي"، وردت الأخيرة: أنتي مظلومة وهتخرجي بإذن الله".



وحضرت المتهمة مرتدية لبس الحبس الاحتياطي "الأبيض" وبيديها سجادة صلاة.



وقضت المحكمة الاقتصادية منذ قليل بحبس هدير الهادي فتاة "التيك توك" سنتين وغرامة 100 الف في اتهامها بنشر الفسق والفجور.





كانت قررت محكمة الجنح الاقتصادية، حجز دعوى محاكمة هدير الهادى فتاة تيك توك لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم، باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.





وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حددث جلسة 15 سبتمبر كأولي جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح محبوسة الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة وذلك لمعاقبتها بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.



