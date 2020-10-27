حبس هدير الهادي فتاة "التيك توك" سنتين وتغريمها 100 ألف جنيه

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:37 م
بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قررت محكمة الجنح الاقتصادية، اليوم الثلاثاء، جلسة حكمها على المتهمة هدير الهادى فتاة تيك توك لاتهامها بنشر الفسق والفجور.

اصطحبت حراسة المحكمة المتهمة هدير الهادي لقفص الاتهام بالمحكمة الاقتصادية " وبيديها سجاده صلاه،. وتبادلت الحدايث مع والدتها من داخل قفص الاتهام.

كانت قررت محكمة الجنح الاقتصادية، حجز دعوى محاكمة هدير الهادى فتاة تيك توك لجلسة 27 أكتوبر للنطق بالحكم، باتهامها بالتحريض على الفسق والفجور، وبث فيديوهات فاضحة وتخدش الحياء، ومخالفة قيم وعادات المجتمع، وممارسة الأعمال المنافية للآداب.


وكانت محكمة القاهرة الاقتصادية، حددث جلسة 15 سبتمبر كأولي جلسات محاكمة هدير حمدي عبد الهادي سعد صباح محبوسة الشهيرة باسم هدير الهادي فى القضية رقم 762 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة وذلك لمعاقبتها بموجب المادتين 178و 278 من قانون العقوبات والمادتين 14و15 من القانون رقم 10 لسنة 1961 بشان مكافحة الدعارة والمواد 1و12و25و27 من القانون رقم 175 لسنه 2018 فى شان مكافحة جرائم تقنية المعلومات.


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