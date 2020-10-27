إجراء قرعة دورى مراكز الشباب في السويس

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اجريت منطقة السويس لكرة القدم قرعة دوري مراكز الشباب العلنية في النسخة الثامنة لكرة القدم لموسم 2020/2021، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.



وقد حضر القرعة محسن خروشة المدير التنفيذي للمنطقة، ومسئولو مديرية الشباب والرياضة و اللجنة المنظمة للمسابقة، وعدد من مديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة.





يشترك فى الدورى عدد 11 فريق وتم تقسيم الفرق إلي مجموعتين تضم مجموعة A ست فرق هم ( قرية عامر- شباب المدينة - الشلوفه - الرائد - الحرية - المثلث ) كما ضمت مجموعة B خمس فرق هم ( سليم الحي - كبريت - الجبلايات - السلام - عرب المعمل ) وتنطلق البطولة في النصف من نوفمبر المقبل.



وجدير بالذكر، ان مركز شباب فيصل بطل النسخة الماضية محافظة السويس، اعتذار عن الاشتراك في المسابقة هذا الموسم.