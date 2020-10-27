إجراء قرعة دورى مراكز الشباب في السويس
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:30 م
محمود أبو الليل
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اجريت منطقة السويس لكرة القدم قرعة دوري مراكز الشباب العلنية في النسخة الثامنة لكرة القدم لموسم 2020/2021، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.
وقد حضر القرعة محسن خروشة المدير التنفيذي للمنطقة، ومسئولو مديرية الشباب والرياضة و اللجنة المنظمة للمسابقة، وعدد من مديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة.
يشترك فى الدورى عدد 11 فريق وتم تقسيم الفرق إلي مجموعتين تضم مجموعة A ست فرق هم ( قرية عامر- شباب المدينة - الشلوفه - الرائد - الحرية - المثلث ) كما ضمت مجموعة B خمس فرق هم ( سليم الحي - كبريت - الجبلايات - السلام - عرب المعمل ) وتنطلق البطولة في النصف من نوفمبر المقبل.
وجدير بالذكر، ان مركز شباب فيصل بطل النسخة الماضية محافظة السويس، اعتذار عن الاشتراك في المسابقة هذا الموسم.
وقد حضر القرعة محسن خروشة المدير التنفيذي للمنطقة، ومسئولو مديرية الشباب والرياضة و اللجنة المنظمة للمسابقة، وعدد من مديرى مراكز الشباب على مستوى المحافظة.
يشترك فى الدورى عدد 11 فريق وتم تقسيم الفرق إلي مجموعتين تضم مجموعة A ست فرق هم ( قرية عامر- شباب المدينة - الشلوفه - الرائد - الحرية - المثلث ) كما ضمت مجموعة B خمس فرق هم ( سليم الحي - كبريت - الجبلايات - السلام - عرب المعمل ) وتنطلق البطولة في النصف من نوفمبر المقبل.
وجدير بالذكر، ان مركز شباب فيصل بطل النسخة الماضية محافظة السويس، اعتذار عن الاشتراك في المسابقة هذا الموسم.