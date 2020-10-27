وكيل تعليم كفر الشيخ تتفقد المدارس وتتابع تسليم التابلت لطلاب الأول الثانوي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:30 م
بوابة الفجر
عمرو الشامي
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تفقدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ،مدرسة علي عبد الشكور للغات، التابعة لإدارة شرق كفر الشيخ التعليمية،لمتابعة انتظام العملية التعليمية،وتسليم التابلت لطلاب وطالبات الصف الأول الثانوي وتفعيله، وناقشت الطلاب فيما رسموه من موضوعات، مشيدة بالمستوى التعليمي بالمدرسة، كما تفقدت ملاعب المدرسة الجديدة، ووجهت بتفعيل وممارسة الأنشطة الطلابية،ومتابعة مجموعات التقوية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سلامه الويشي، المدير العام للتعليم العام،ورشدي عبدالعزيز، مدير التعليم الابتدائي بالمديرية،وجوزيف ميشيل عضو المتابعة، وهاني حمدان، مدير غرفة العمليات.

وأكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، أنها وجهت لجان المتابعة بالمديرية والإدارات التعليمية وموجهي المواد، لمتابعة توزيع الكتب على الطلاب، وعدم ربطها بالمصروفات المدرسية، وتوزيع التابلت على طلاب الصف الأول الثانوي، مشيرة إلى أنها تلقت تقاير من مديري الإدارات التعليمية، تؤكد تطبيق الاجراءات الاحترازية، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم عقب اليوم الدراسي.

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