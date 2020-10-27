أحدهم نتيجته في 12 دقيقة.. آخر تطورات اختبارات الكشف عن كورونا

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عادت مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جديد، مع ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم، لذا تكثف الابتكارات بشأن اختبارات الكشف عن الوباء.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.



اختبار في 12 دقيقة

أعلنت شركة بريطانية، عن إطلاق أرخص اختبار لفيروس كورونا بدقة عالية، في غضون ١٢ دقيقة.



ويستهدف الاختبار أولئك الذين لا يريدون الذهاب الي مستشفيات، حيث يتم إجراء الاختبارات عبر أجهزة محمولة من شركة Lumira الأمريكية التي تحلل المسحات بسرعة.



وتجري الشركة بالفعل اختبارات للمسافرين إلى الإمارات وتجري محادثات مع شركات طيران أخرى، ومن المقرر طرحه في شهر ديسمبر مع اقتراب عيد الميلاد.



اختبار كورونا بالخميرة

وسابقًا، أعلن باحثين أستراليين، عن استخدام الخميرة خلال 5 إلى 15 دقيقة، للكشف عن كورونا، ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "Changing Technologies" 1.5 مليون دولار أسترالي (1.7 مليون دولار أمريكي) كتمويل للإنفاق، وقال الباحثون اليوم إنه يعمل بشكل مشابه لاختبار الحمل.



غرغرة بمحلول ملحي

بينما اعتمدت دول أخرى، على "الغرغرة"، عند الطلاب الذين يتراوح أعمارهم بين 4 إلى 19 سنة.



وكشف مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض أن تلك الطريقة أو الاختبار دقيق تماما مثل اختبارات مسحة الأنف ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال.



وأكدت أن الاختبار يكون عبارة غرغرة بمحلول ملحي، ويحرك قليلا مع الماء المعقم في الفم ثم يوضع في أنبوب صغير.



مسحة الأنف

ولتسهيل طريقة مسحة الأنف، حيث ابتكرت طرق لإراحتهم، من خلال العد إلى ثلاثة أو يأخذوا نفسًا عميقً، أو يمكنهم أيضًا حمل شيء قد يوفر الراحة مثل لعبة ناعمة أو بطانية مفضلة أو كرة ضغط، وبدلًا من ذلك، يمكن إعطاؤهم جهاز كمبيوتر لوحي لمشاهدته.



مسحة الحلق

وتنطوي المسحة من الحلق على فتح الفم على نطاق واسع، وإخراج اللسان ومسح الطرف الناعم من المسحة عدة مرات عبر الجزء الخلفي من الحلق. وتأكد من مسح جوانب القوس حيث تبرز اللوزتين وحاول تجنب مسح اللسان والأسنان.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

