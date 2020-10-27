أحدهم نتيجته في 12 دقيقة.. آخر تطورات اختبارات الكشف عن كورونا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
ياسمين مبروك
Advertisements

عادت مخاوف تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، من جديد، مع ارتفاع أعداد الإصابات حول العالم، لذا تكثف الابتكارات بشأن اختبارات الكشف عن الوباء.

ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن أحدث اختبارات الكشف عن فيروس كورونا.

اختبار في 12 دقيقة
أعلنت شركة بريطانية، عن إطلاق أرخص اختبار لفيروس كورونا بدقة عالية، في غضون ١٢ دقيقة.

ويستهدف الاختبار أولئك الذين لا يريدون الذهاب الي مستشفيات، حيث يتم إجراء الاختبارات عبر أجهزة محمولة من شركة Lumira الأمريكية التي تحلل المسحات بسرعة.

وتجري الشركة بالفعل اختبارات للمسافرين إلى الإمارات وتجري محادثات مع شركات طيران أخرى، ومن المقرر طرحه في شهر ديسمبر مع اقتراب عيد الميلاد.

اختبار كورونا بالخميرة
وسابقًا، أعلن باحثين أستراليين، عن استخدام الخميرة خلال 5 إلى 15 دقيقة، للكشف عن كورونا، ومنحت حكومة كوينزلاند شركة التكنولوجيا الحيوية "Changing Technologies" 1.5 مليون دولار أسترالي (1.7 مليون دولار أمريكي) كتمويل للإنفاق، وقال الباحثون اليوم إنه يعمل بشكل مشابه لاختبار الحمل.

غرغرة بمحلول ملحي
بينما اعتمدت دول أخرى، على "الغرغرة"، عند الطلاب الذين يتراوح أعمارهم بين 4 إلى 19 سنة.

وكشف مركز كولومبيا البريطانية للسيطرة على الأمراض أن تلك الطريقة أو الاختبار دقيق تماما مثل اختبارات مسحة الأنف ولكنه أسهل بكثير بالنسبة للأطفال.

وأكدت أن الاختبار يكون عبارة غرغرة بمحلول ملحي، ويحرك قليلا مع الماء المعقم في الفم ثم يوضع في أنبوب صغير.

مسحة الأنف
ولتسهيل طريقة مسحة الأنف، حيث ابتكرت طرق لإراحتهم، من خلال العد إلى ثلاثة أو يأخذوا نفسًا عميقً، أو يمكنهم أيضًا حمل شيء قد يوفر الراحة مثل لعبة ناعمة أو بطانية مفضلة أو كرة ضغط، وبدلًا من ذلك، يمكن إعطاؤهم جهاز كمبيوتر لوحي لمشاهدته.

مسحة الحلق
وتنطوي المسحة من الحلق على فتح الفم على نطاق واسع، وإخراج اللسان ومسح الطرف الناعم من المسحة عدة مرات عبر الجزء الخلفي من الحلق. وتأكد من مسح جوانب القوس حيث تبرز اللوزتين وحاول تجنب مسح اللسان والأسنان. 

وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.

وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.

ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كشف كورونا اول مسح اخر الاخبار اختبار كورونا

أخبار تهمك

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لتوجو

منذ أقل من نصف ساعة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ ساعة و 28 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 34 دقيقة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ 19 دقيقة

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعتين و 40 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

المضادات الحيوية لا تقضي على الفيروس.. حقائق جديدة بشأن كورونا تكشفها الصحة

FDA توافق على اختبار جديد يمكنه اكتشاف فيروس كورونا في 5 دقائق

فنان شهير يخضع لفحص فيروس كورونا

أماكن تحليل كورونا.. كيف طمأنت وزارة الصحة المواطنين بشأن الفيروس؟

مسحة الحمض النووي.. حل "غير مسبوق" لفحوصات سريعة ودقيقة لكورونا في الإمارات

بريطانيا توزع ملايين اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بـ90 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

01:40 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه