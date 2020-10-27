تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:28 م
بوابة الفجر
احمد فتحى الدسوقي
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دشًن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها" لتحسين منظومة النظافة واستعادة الشكل الحضاري للمدينة العاصمة، في حضور نائبه الدكتور عاصم سلامة، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعميد وليد البيلي رئيس المدينة وإبراهيم دهشان، مدير قطاع الشباب بمديرية الشباب والرياضة.

وأكد المركز الإعلامي للمحافظة، في بيان له، أن المبادرة تأتي في إطار خطة المحافظة لحشد وتضافر جهود أبناء المحافظة من الشباب والمجتمع المدني بجانب جهود الأجهزة التنفيذية في النهوض بكافة القطاعات، بمشاركة عددًا من شباب وفتيات الجامعة، وطلاب وطالبات التعليم الفني، وشباب وفتيات الكشافة.

أكد محافظ بني سويف على أن هذه المبادرة تعد نقطة انطلاقة لسلسلة من الإجراءات العديدة التي يتم تنفيذها ضمن خطة طموحة لإضفاء الشكل الجمالي والحضاري على المدن والميادين والشوارع الرئيسية ومداخل القرى بدائرة المحافظة، وتحقيق تغير ملموس للأفضل في قطاع النظافة والتجميل، من خلال تفعيل دور الشباب والمجتمع بكل فئاته، واستثمار حماسهم وإبداعاتهم في خدمة المجتمع بالتعاون مع الجهاز التنفيذي.

وتابع المحافظ جانبا من فعاليات المبادرة، متفقدًا أعمال التجميل والنظافة والتشجير التي تتم في بعض المواقع والمناطق بمدينة بني سويف، والتقى بعدد من الشباب المتطوعين المشاركين في المبادرة، وتبادل معهم الحوار معربا عن سعادته بتفاعلهم مع مبادرة المحافظة، وحرصهم على المشاركة فيها والاستفادة من طاقاتهم وحماسهم في القيام بأعمال إيجابية وبناءة تستهدف خدمة المجتمع، الأمر الذي يجسد حالة التناغم والتكامل بين الجهود الرسمية والعمل الأهلي من الشباب والمجتمع المدني والقطاع الخاص ومتطوعين في العمل المجتمعي.

ودار حوار بين محافظ بني سويف وأهالي المنطقة التي زارها لتفقد الأعمال التي ينفذها الشباب والفتيات ضمن المبادرة، والذين قد أعربوا عن شكرهم للمحافظ على هذه المبادرة الهامة، وأنهم على استعداد للمشاركة فيها، مؤكدين استفادتهم من المبادرة، معبرين عن ذلك "المبادرة حوًلت المنطقة لحاجة تفرح، متشكرين للدولة والشباب، واحنا مستعدين نشارك ونحافظ على نظافة وجمال المكان".

ومن جانبه طالب المحافظ الأهالي بضرورة أن يكونوا خير عون لإنجاح المبادرة، والحفاظ على مكتسباتها، وإستمرارها لتعميمها على كل المدن والقرى، تحت شعار بني سويف جميلة بأهلها وشبابها، ومؤكدًا على ترحيبه بكل مقترح وجهد مخلص للمساهمة في تحسين مستوى معيشة المواطن السويفي

من جانبه أكد اللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والذي كلفه المحافظ بالإشراف على تنفيذ المبادرة، أنه تم إعداد تصور لاستعادة الشكل الحضاري لمدينة بني سويف، والذي يجري ترجمته في شكل خطة عمل تتضمن تكثيف أعمال التشجير والنظافة والتجميل، حيث قد تم "خلال يوم واحد من المبادرة" رفع أكثر من 300 طن قمامة وتراكمات، بجانب القيام بأعمال تجميل الأرصفة ورفع كفاءة الجزيرة الوسطى وتشجيرها بمنطقة وشارع إسلام.
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)
تدشين مبادرة "بني سويف جميلة بشبابها".. الأهالي: شوارعنا هتبقى حاجة تفرح (صور)

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