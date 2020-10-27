فى عيد ميلادها.. تعرف على رحلة إليسا مع مرض السرطان

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تحتفل اليوم النجمة اللبنانية إليسا بعيد ميلادها ال 48، وتعد إليسا واحدة من أشهر مطربى الوطن العربي، ولقبت بملكة الإحساس لعذوبة وجمال صوتها.







وعقب انتهاء البرنامج صدمت إليسا الجمهور بإعلان إصابتها بمرض سرطان الثدي، ورصدت قصتها في فيديو كليب أغنيتها "اللي كل بيحبوني"، حيث كشفت عن صور من رحلة علاجها التي قامت بإخفائها عن الجمهور.



ليعلن جمهورها والنجوم في الوطن العربي تضامنهم مع وضعها الصحي، لتخرج عبر تويتر وتشكرهم قائلة: "أنتم السبب الذي يجعلني قوية وبصحة وعافية. أنتم قوتي، وهذه القصة شكرٌ موجه لكم، إلى كل اللي بيحبوني".





يذكر أن إليسا قدمت خلال مسيرتها الفنية، لها 4 ألبومات في قائمة (Billboard) لأكثر الألبومات مبيعاً حول العالم، أحدهم وهو ألبوم حالة حب حل في المركز الـ3 عام 2014 في أكثر الألبومات مبيعاً، وقد أثبتت بذلك وجوداً عالمياً مؤثراً، وهي أحد أعضاء لجنة التحكيم في النسخة العربية من برنامج (The Voice) في عام 2018، كما أنها عضوة في نقابة الفنانين المحترفين في لبنان.