"سلام سلاح".. قطع أثرية نادرة من مقتنيات الأمير محمد علي توفيق

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أطلق متحف قصر الأمير محمد على توفيق بالمنيل، معرضًا مؤقتًا لعدد من مقتنيات الأمير تحت عنوان سلام سلاح.



ومن ناحيته قال الدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام القصر إن المعرض اشتمل على عدد من القطع الأثرية، وهي عبارة عن مجموعة من الأزياء والأسلحة، وتم عرضها بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد.



وأشار بدوي إلى أن المعرض اشتمل على بدلة من الجوخ البيج تخص ولي العهد الأمير أحمد رفعت يحيط بالجاكيت حزام من الجلد الأسود عليه رسم هلال وشنطة عليها شعار الدولة العثمانية وسيف معدن أبيض داخل جراب



وبدلة من الجوخ الكحلي مثبت بها زراير نحاسية عليها شعار الدولة العثمانية



وغدارة شطف مكسية بالفضة المذهبة المشغولة بزخارف والمقبض مسحوب وينتهي بشكل القمع



وغدارة شطف من الصلب والنحاس المكسي بقشرة من الذهب ويوجد بالمقدمة من أسفل سنكي مطوي والمقبض ينتهي بفص أخضر كالزمرد



وغدارة شطف بماسورتين فوق بعضهم من الصلب وبالمقدمة سنكي مطوي صناعة إنجليزية



وطبنجة ساقية 6 طلقات عليها زخارف ذهبية وصناعة نمساوية والمقبض مكسي بطبقة م الفضة وعليها رقم 104060



وسيف عربي مقوس وله نصل من الصلب واليد مكسوة بالذهب المشغول بالشفتيشي وله واقية من الفضة تنتهي بالتذهيب وبالمقبض ثلاث سلاسل صغيرة من الذهب داخل غمد من الخشب المكسو بصفائح من الذهب المشغول بالفضة وله حامل من الكردون الأسود والقضيب ينتهي بشرابتين.



وسيف تركي مقوس وله نصل من الصلب والمقبض له واقية من الفضة وهو من القصب وله غمد من الفضة المذهبة المزخرفة والقطيفة الحمراء



وخنجر شركسي ذو حدين نصله من الصلب عليه بعذ الزخارف المذهبة وله بروز من الوجهين علي شكل ثعبان وله مقبض من القرن والعاج المحفور علي أشكال حيوانية وإنسانية .



وسكين تركي مقوس من الصلب وعليها زخارف من الذهب واليد مكسوة بالعاج وتنتهي بزخارف مذهبة



وخنجر شرقي له نصل من الصلب ويد من اليشب المحفور بزخارف من الذهب وله جراب من الخشب المكسو بالقطيفة الخضراء وشرائط من القصب وينتهي من أسفل بقطعة من اليشب المحفور بزخارف من الذهب



وبطحان "سيف"تركي نصله من الصلب عليه كتابات صناعة ‘براهيم لسنة 1238 وعليه زخرفة من أسفل النصل ومكسي بالفضة المزخرفة والمذهبة واليد مكسية من العاج والنحاس ومذهبة مشغولة داخل غمد من الخشب المكسو بالفضة المشغولة بزخارف بارزة ومحلاة بفصوص من المرجان



وبطحان "سيف" تركي له نصل من الصلب عليه كتابات منزلة بالذهب"توكلت علي الله"و"عمل الحاج محمد إبراهيم أغا"والنصل مكسي من أعلي بالفضة المزخرفة والمذهبة ومحلي بفصين أخضر اللون واليد من العاج والفضة المذهبة ومحلاة بفصوص من المرجان داخل الخشب المكسو بالفضة المشغول بزخارف بارزة ومحلي من أعلي بفصوص من المرجان.