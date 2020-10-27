التضامن تكشف تفاصيل إنقاذ فتاة بلا مأوى مصابة بالإيدز (فيديو)

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:21 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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كشف محمد يوسف، رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، تفاصيل واقعة إنقاذ فتاة بلا مأوى مصابة بالإيدز.

وقال "يوسف"، خلال حواره ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز" اليوم الثلاثاء، إنه كان هناك واقعة لفتاة مصابة بالإيدز وأنجبت طفل مصاب بالإيدز أيضًا، لافتًا إلى أن هذا حدث معها في الشارع، وكان هناك خطورة من نقل هذا المرض لأخرين.

وتابع رئيس فريق التدخل السريع بوزارة التضامن الاجتماعي، أنه تم التنسيق مع وزارة الصحة، والتعامل مع الفتاه ورعايتها بإحدى المستشفيات لحين ولادتها، ثم نقلها لأحد دور الرعاية، وكان هناك مشكلة في الأوراق الثبوتية الخاصة بها، وتم التنسيق مع وزارة العدل للبدء في بناء هوية لها مرة أخرى.

ووجهت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، فريق أطفال وكبار بلا مأوى بالتعامل مع البلاغ الوارد من منظومة الشكاوى الحكومية بوجود مواطن بلا مأوى يفترش أحد شوارع منطقة باكوس بالإسكندرية. وعلى الفور تحرك الفريق وتبين أن المواطن يدعى م. 35 عامًا، ويعانى من جرح عميق ملوث بذراعه الأيمن وغير قادر على الحركة ويتحدث بصعوبة، وتم التواصل مع هيئة الإسعاف التابعة لوزارة الصحة، حيث قام طبيب الإسعاف بإسعاف المواطن، وأفاد بأن الجرح ليس به غرغرينة، ولكنه يمكن أن يكون نتيجة تعاطيه لحقن الإدمان.

وفى اليوم التالى، تم التواصل مع صندوق مكافحة الإدمان والتعاطي، وتم نقله إلى مستشفى المعمورة، وبعد الكشف عليه أفاد الأطباء بأن هذا الشخص كان مدمنًا منذ فترة ويعانى من نقص شديد في التغذية، بالإضافة لضعف عام في الجسم، وبالتنسيق مع الفريق المحلى بالإسكندرية تم عمل أشعة وتحاليل بمستشفى شرق المدينة لإثبات عدم إصابته بأي أمراض، وتم إيداع الحالة بدار الهدايا لرعاية الكبار بلا مأوى.

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