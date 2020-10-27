بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ رئيس الجمهورية والشعب المصري بالمولد النبوي الشريف

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هنأ صاحب الغبطة البطريرك الأنبا إبراهيم اسحق، بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك، ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف.



وجاء بنص التهنئة:



"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشعب المصري، بعيد المولد النبوي الشريف، وندعو الرب أن تكون هذه المناسبة ملئها السلام والرخاء لكل شعبنا الحبيب.

