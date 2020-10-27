



موعد صرف المساعدة المقطوعة 1442 لجميع المواطنين السعوديين عبر موقع الضمان الاجتماعي





بحث الكثير من المواطنين السعوديين عن موعد صرف المساعدة المقطوعة، وهي عبارة عن مبلغ من المال وفرته المملكة العربية السعودية لمساعدة أصحاب الدخل أو الراتب القليل أو للأشخاص المتقاعدين عن العمل (على المعاش)، وذلك لمساعدتهم على العيش في ظل الظروف الصعبة التي نعيشها، حتى يصبح لديهم القدرة على سد احتياجاتهم اليومية الأساسية من طعام وشراب وكساء.





موعد صرف المقطوعة

ازداد البحث عن موعد صرف المقطوعة لاسيما بعد أن أعلنت الوزارة عن الإنماء والموارد عن عمل موقع على شبكة الإنترنت يسهل على المواطنين معرفة موعد صرف المقطوعة بدلاً من النزول من المنزل لعدة مرات، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي فرضها الدولة للحد من إصابات المواطنين بفيروس كورونا، فهذا الموقع يمكنك من معرفة كل ما تريد معرفته وكل ما عليك هو الاستعلام فقط برقم الطلب.





تحديث بيانات المقطوعة

- ادخل على الرابط المخصص لوزارة الضمان الاجتماعي ( اضغط هنا ).

- اضغط على “تسجيل بيانات الملفات الشخصية للمواطنين، ثم غير ما تريد تغييره من معلومات.

- ادخل عنوانك ورقم هاتفك ثم اضغط على “إرسال”.

- بهذا تكون تمت عملية تحديث البيانات.





كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قبل البدء في شرح كيفية الاستعلام عن المساعدة المقطوعة على المتقدمين للمقطوعة أن يكون لديهم رقم الهوية أو رقم الطلب، وطريقة الاستعلام كالتالي:





- ادخل على موقع “وزارة الموارد البشرية والتنمية البشرية.





- اضغط على “خدمات عامة”.





- قم بالضغط على “استعلام المساعدة المقطوعة 1442- 2020.





- سجل كافة البيانات بشكل صحيح كالاسم، ورقم البطاقة الشخصية (بطاقة الرقم القومي) الخاص بك، ورقم الطلب.





- اضغط على كلمة “استعلام”.





- بعدما تسجل كل البيانات المطلوبة منك بشكل صحيح، ستتعرف كل ما تريد أن تعرفه من تفاصيل ومن ضمنها موعد صرف المقطوعة.



