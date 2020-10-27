استمرار حبس عاطل وربة منزل لقيامهما بسرقة المواطنين بأكتوبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:16 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين، ١٥ يوم على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بسرقة المواطنين حال سيرهم بالطريق العام

وباشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع المتهمين في واقعة سرقة المتعلقات الخاصة بالمواطنين بالطريق العام، بأكتوبر، واعترفا المتهمين، أنهم يقوموا بسرقات متنوعة من أجل المكسب السريع، فيما ارتكبوا العديد من الوقائع

وافادا المتهمين في اعترافتهما، أنهما يقوموا بسرقة المتعلقات من أيدى المواطنين بأسلوب الخطف، ويفروا هاربين.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة قيام عاطل، له معلومات جنائية، ربة منزل، مقيمان بدائرة قسم أول أكتوبر، بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه في إرتكاب جرائم السرقة المتنوعة بأسلوب الخطف من المواطنين حال سيرهم بالطريق العام متخذين من دائرة قسم شرطة أول أكتوبر مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهما وبحوزة العاطل سلاح ناري، فرد محلي الصنع، وبمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى وقيامهما بإرتكاب 13واقعةبذات الأسلوب بدائرة القسم، وتم بإرشاد المتهمين ضبط المسروقات، وأضافا بإنفاقهما المبالغ المالية.

أخبار تهمك

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

منذ ثلث ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

الجهاز الفني للمنتخب الوطني يعلن قائمة مبدئية للمعسكر المفتوح استعدادا لتوجو

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

منذ ساعة و نصف

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 19 ساعة

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعتين و 36 دقيقة

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعتين و 42 دقيقة

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 6 ساعات

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ أقل من ساعتين

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 6 ساعات

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
01:38 م

عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

08:55 ص

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

بفرمان من موسيماني.. لاعب جديد يظهر في مران الأهلي

02:47 م

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه