خطوات اضافة مواليد التموين لشهر اكتوبر عبر موقع دعم مصر للزوجة والمولود الجدد 2020 tamwin.com.eg

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:10 م
اضافة مواليد التموين 2020
اضافة مواليد التموين 2020
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خطوات اضافة مواليد التموين لشهر اكتوبر عبر موقع دعم مصر للزوجة والمولود الجدد 2020 tamwin.com.eg

اضافة مواليد التموين وفقا لما جاء عن وزارة التموين المصرية التي تشير إلى أن الموقع الإلكتروني التابع للوزارة أصبح متوفر الآن عبر شبكة الإنترنت من اجل قيام المواطنين للتعديل عليه بسهولة، وهذا من أجل تحقيق أكبر قدر من الاستفادة بالدعم المقدم من الحكومة المصرية والمفروض على السلع الغذائية والتموينية، وهذا الموقع تم تسميته بموقع دعم مصر الذي يوفر للمواطنين إمكانية إضافة المواليد الجديد وإزالة الأشخاص المتوفية من البطاقة عبر الإنترنت.

دعم وزارة التموين واضافة مواليد التموين:
قدمت وزارة التموين دعم نسبي على السلع التموينية المختلفة، وهذا من اجل مساعدة المواطنين على العيش بشكل مميز وآمن وتقليل حاجة المواطنين للمأكل.

فقد تقوم الوزارة بدعم مجموعة من السلع وهذا وفقا لما جاء عن البيان الخاص بوزارة التموين خلال الفترة الماضية، وقد تم إصدار قرار خاص بإضافة مليون طلب من طلبات إضافة المواليد الجديد على بطاقات التموين.

وقد يتكلف هذا الدعم مبلغ مليار جنيه على الدولة لإضافة المواليد الجدد على البطاقات، ولهذا فقد قامت الدولة بعرض الخطوات التي تتبع من اجل إضافة المواليد عبر الإنترنت.

خطوات اضافة مواليد التموين:
- يتم الدخول على الموقع الرسمي الخاص بدعم مصر من هذا الرابط (اضغط هنا).
- ويتم اختيار المحافظة من قبل المواطن والتي يسكن فيها، ويتم بعدها كتابة رقم البطاقة.
- يتم تحديد القسم الخاص بالمواطن والحصة التموينية.
- بعدها يقوم المواطن بإختيار المكتب التمويني التابع لها.
- ويتم بعد ذلك الضغط على أسم المورد.
- ويتم تحديد أسم المكان الذي يأخذ منه المواطن الحصة التموينية الخاصة به.
- وبعد الانتهاء من كتابة كل هذه البيانات يتم الضغط على كلمة ارسال

خطوات اضافة مواليد التموين لشهر اكتوبر عبر موقع دعم مصر للزوجة والمولود الجدد 2020 tamwin.com.eg

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