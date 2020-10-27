بأسلوب كسر الزجاج..ؤاعترافات عصابة سرقة السيارات بأكتوبر

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 02:12 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
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باشرت النيابة العامة، بأكتوبر، التحقيق مع تشكيل عصابي، لسرقتهما السيارات، بأسلوب كسر الزجاج

واعترفا المتهمان، أنهما ارتكبوا عدة وقائع في السرقات، متخذين من دائرة القسم مسرحا لمزاولة نشاطهما الاجرامي، وافادا في الاعترافات أنهما لجأوا لتلك النشاط لاحتياجهم للمال، مضيفين أنهم كانوا يتصرفوا في المسروقات ويبيعوها عند بائع الكترونيات ويتقاسموا النقود

كانت وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث الجيزة بقيام شخصان "كهربائي، له معلومات جنائية، مقيم بالقليوبية، سائق، مقيم بالقاهرة" بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في إرتكاب حوادث السرقات من داخل السيارات بأسلوب كسر الزجاج متخذين من دائرة قسمى ( أول وثان الشيخ زايد ) مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقًا مع قطاع الأمن العام أمكن ضبطهما وبمواجهتهما بنشاطهما الإجرامى إعترفا بإرتكابهما 9 وقائع بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط 6 أجهزة لاب توب ماركات مختلفة، لدى عميلهما سيئ النية عامل بمحل إلكترونيات، مقيم بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، وأمكن ضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة

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