تعرف على كيفية الحصول على قرض للعلاج من بنك الاسكان والتعمير | والأوراق المطلوبة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:44 م
بنك الاسكان والتعمير
بنك الاسكان والتعمير
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تعرف على كيفية الحصول على قرض للعلاج من بنك الاسكان والتعمير | والأوراق المطلوبة

الحصول على قرض للعلاج من بنك الإسكان والتعمير وناصر الإجتماعي في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد من انتشار فيروس كورونا المستجد الذي انتشر في الأونة الأخيرة وتسبب في تعطل كثير من الأعمال وأصبح الكثير بدون عمل وبالطبع كان لذلك الأثر السئ في الحالة الإقتصادية، فقامت بعض البنوك المصرية بتقديم قرض للعلاج يتحمل خلاله البنك مايقرب من 75% من العلاج ويقوم الشخص بدفع أقساط القرض على مدة تصل 120 شهر.

الأوراق المطلوبة للحصول على قرض العلاج من بنك الإسكان و التعمير
- عقد ايجار أو تمليك لسكن المريض.
- بطاقة الرقم القومي وتكون سارية الخاصة بالمريض.
- بيان مفردات المرتب أو المعاش.
- ايصال مرافق جديد “كهرباء أو مياه”.
- الموافقه على تحويل الراتب أو المعاش للبنك.

شروط الحصول على قرض العلاج من بنك التعمير
- العاملين يقمون بتقديم مايثبت تحويل القسط على البنك مباشرة.
- أن تكون مدة السداد لا تزيد عن 3 سنوات.
- لمستحقي المعاش يقوم بإحضار ضامن.
- أن يكون فترة الخدمة لا تقل عن سنه.
- يتم تحويل القسط على البنك مباشرة.

تعرف على كيفية الحصول على قرض للعلاج من بنك الاسكان والتعمير | والأوراق المطلوبة

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قرض العلاج بنك الاسكان والتعمير

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