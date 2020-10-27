مدرب ويست بروميتش: كنت أتمنى بقاء حجازي في الفريق وعدم رحيله

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:42 م
بوابة الفجر
وكالات
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صرح المدير الفني لفريق ويست بروميتش الإنجليزي سلافن بيليتش، بأنه كان يتمنى بقاء أحمد حجازي وغير راضي على رحيله إلى الاتحاد السعودي بعدما كان قد تأكد من بقائه مع الفريق في وقت سابق.

وانتقل حجازي / 29 عاما / إلى فريق اتحاد جدة السعودي على سبيل الإعارة، لكنه سيوقع على عقد دائم مع الفريق السعودي مع نهاية الموسم الجاري.

وقال بيليتش أن المدافع المصري الدولي كان جزء من خطته للمباراة التي تعادل فيها الفريق أمس أمام برايتون 1/ 1 في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأضاف بيليتش في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) مساء أمس الاثنين: "لديه الخبرة وهو لاعب على مستوى عال من الاحترافية".

وكان حجازي شارك للمرة الأولى مع الفريق في المباراة التي تعادل فيها ويست بروميتش سلبا مع بيرنلي في 19 أكتوبر الجاري.

وتابع بيليتش / 52 عاما/ :"أردته أن يبقى في الفريق وهو كان يرغب في ذلك، لكن بعد ذلك حدث شيئ وهو أصبح خارج الفريق، رغم أنني تلقيت ضمانات من النادي بأنه سيبقى معنا".

وواصل :"هذا حدث بالأمس، بالطبع أنا لست مسرورا من ذلك كما أنني محبط لأننا نريد اللاعبين، هناك بالطبع الجانب الاقتصادي لكننا فريق كرة قدم".

وشارك حجازي في 104 مباراة مع ويست بروميتش، كما كان أساسيا في 14 لقاء الموسم الماضي وهو الموسم الذي نجح فيه الفريق في العودة إلى الدوري الإنجليزي عبر احتلال المركز الثاني في دوري البطولة الإنجليزية (تشامبيونشيب).

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