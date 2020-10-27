عاجل- الحكومة الكتالونية توافق على استفتاء سحب الثقة من إدارة برشلونة

وافقت الحكومة الكتالونية منذ قليل على إجراء الاستفتاء بالتصويت على سحب الثقة من مجلس إدارة نادي برشلونة الإسباني، والذي يتولي قيادة جوسيب ماريا بارتوميو.













وقد أرسل إدارة الفريق الكاتالوني خطاب للحكومة من أجل تأجيل موعد الاستفتاء من 1 أو 2 نوفمبر القادم، إلي منتصف الشهر نفسه، وذلك تحسباً من تفشي فيروس كورونا المستجد.













ورفضت الحكومة الكتالونية منذ قليل تأجيل الإستفتاء، وأكدت على أنه لا يوجد مانع أو عائق من جانب وزارة الصحة أو الرياضة أو الداخلية لرفض إقامة الإستفتاء.













وأكد الخطاب المرسل من الحكومة على أن مدينة برشلونة تتمتع ببروتوكولات طبية قوية من أجل مواجهة فيروس كورونا بدأت منذ يوم 21 أكتوبر الجاري.













وقال بارتوميو في مؤتمره الصحفي بالأمس، أنه لا يفكر في الاستقالة من رئاسة برشلونة وسيحاول مع الحكومة الكتالونية تأجيل الاستفتاء، ولكن خطاب اليوم وضعه في مأزق شديد لأن التصويت سيكون في معاده الرسمي يوم 1 نوفمبر.



