الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين بسبب الشبورة المائية

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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة تماما على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن البلاد متأثرة بمرتفع جوي أسفر عن وجود حالة من الاستقرار في الطقس، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح، لافتا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.

وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الالتزام بعبور الطرق من المناطق المخصصة للمشاة خاصة في وقت تكون الشبورة المائية تجنبا لوقوع أي حوادث.

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الثلاثاء نهارًا



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.



- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.



- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.





طقس الثلاثاء ليلًا



- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.



- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.



- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.



- طقس لطيف على جنوب الصعيد.



الظواهر الطبيعية:

- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

