الأرصاد توجه مناشدة عاجلة للمواطنين بسبب الشبورة المائية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:32 م
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، إن الأجواء مستقرة تماما على مدار الـ 48 ساعة القادمة، حيث أن درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية.
وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباحنا مصري" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الثلاثاء، إلى أن البلاد متأثرة بمرتفع جوي أسفر عن وجود حالة من الاستقرار في الطقس، بالإضافة إلى تكون شبورة مائية في الصباح، لافتا إلى أن هناك انخفاض في درجات الحرارة خاصة في الساعات المتأخرة من الليل.
وناشد مدير مركز التحاليل والتنبؤات الجوية بهيئة الأرصاد الجوية، المواطنين الالتزام بعبور الطرق من المناطق المخصصة للمشاة خاصة في وقت تكون الشبورة المائية تجنبا لوقوع أي حوادث.
إقرأ أيضا..
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا، يوضح تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الثلاثاء الموافق 27 أكتوبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الثلاثاء نهارًا

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، والرياح معتدلة.

- شبورة مائية صباحًا، طقس مائل للحرارة على شمال الصعيد، والرياح معتدلة.

- طقس حار على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، والرياح معتدلة.


طقس الثلاثاء ليلًا

- طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الغربية، لطيف على السواحل الشرقية وجنوب سيناء.

- طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد.

- طقس لطيف على جنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- شبورة مائية صباحًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد.

الوصف الفني لخرائط الطقس:
- تتأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي.

أخبار تهمك

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ 34 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعة و 28 دقيقة

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

جنش يطالب بحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين و 38 دقيقة

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعة و 22 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

09:12 ص

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

01:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه