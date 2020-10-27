أوقاف المنيا تهدي " ديوان عام المحافظة "سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

أوقاف المنيا تهدي " ديوان عام المحافظة "سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية
الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:31 م
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تسلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة كتب رؤية، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث سلمها للمحافظ الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إهداءا من الوزارة لمحافظة المنيا.
قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.
قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.
من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.