أوقاف المنيا تهدي " ديوان عام المحافظة "سلسلة من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:31 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - ربيع المقرحى
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تسلم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، سلسلة كتب رؤية، من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حيث سلمها للمحافظ الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إهداءا من الوزارة لمحافظة المنيا.

قال المحافظ، ان وزارة الأوقاف، تبذل قصاري جهدها لتقديم رسالة الإسلام السامية للعالم بما هو أهل له، وبدون إفراط أو تفريط، وتوضيح الوجه الحسن والسمح، وكيف أنه يقبل الآخر، وأن الإسلام هو دين السماحة والتسامح، وذلك من خلال إصدارات الوزارة القيمة بأنواعها المسموع والمقروء.

من جانبه أوضح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، أنه اهدي المحافظة، سلسلة رؤية، وهي من تأليف الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، وبعض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، والتي تصدر بهدف بناء الوعي، وتجديد الخطاب الديني.

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