تحرير 1864 مخالفة مرورية بالجيزة أخر 24 ساعة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
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شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، وإزالة المواقف العشوائية، بنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية، لتحقيق السيولة المرورية بشوارع وميادين ومحاور محافظة الجيزة.

وأسفرت جهود تلك الحملة التي أشرف عليها اللواء محمد عامر مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة عن تحرير مخالفة (589) انتظار خاطئ، (109) بدون قيادة، (206) بدون تسيير، (312) متنوع، (945) نـمــوذج 125، (43) مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، (2) حجز توك توك، (8) عدم استخدام حزام الأمان، (32) التصالح الفوري، ( 10 ) ملصقات ومتعلقات، ( 5 ) زجاج فاميه.

كما تم تحرير ( 290 ) مخالفة تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار )، مخالفات عدم ارتداء الكمامات، (218) مخالفات تصوير الكاميرات، (2) سيارات بدون لوحات، وبلغ الإجمالي 1864 مخالفة مرورية متنوعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل مخالفة على حدة بإخطار الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

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