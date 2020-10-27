شاهد .. كيف استغل أحمد داوود مهرجان الجونة السينمائي

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:25 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
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يحرص الفنان أحمد داوود على التواصل الدائم مع متابعيه، وذلك من خلال نشر الصور والفيديوهات على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام.


ونشر أحمد داوود عبر حسابه الشخصي على موقع تداول الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة له، من إحدى الشواطىء وعلق قائلاً" علاجى النفسى فى مهرجان الجونة السينمائي".



يذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد داود هو فيلم "ولاد رزق 2" وهو يعد نجاحا كبيرا، وقد شارك في بطولة الفيلم كل من أحمد عز وأحمد الفيشاوي وأحمد داود وخالد الصاوي، وتأليف صلاح الجهيني وإخراج طارق العريان.

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