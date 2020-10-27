أسعار الذهب في مصر تستقر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 27-10-2020

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:50 م
الذهب
الذهب
الفجر الاقتصادي
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حققت أسعار الذهب في مصر بعد افتتاح محلات الصاغة تعاملاتها استقرار سعريا، وسط ركود يسيطر عل عمليات بيع الذهب.


وبحسب  متعاملون في اسواق الصاغة بمصر فقد جاءت أسعار الذهب عند مستويات :

830 جنيها لـسعر جرام الذهب "عيار 21".

711 جنيه  لسعر جرام الذهب "عيار 18".

 949 جنيها لـسعر جرام الذهب "عيار 24" .

6640 جنيها لـسعر "الجنيه الذهب".


اسعار الذهب العاليمة:

ارتفعت أسعار الذهب خلال تعاملات الثلاثاء مع تراجع الدولار الأمريكي هامشياً، في ظل حالة عدم اليقين بشأن مستقبل حزمة التحفيز المالي في الولايات المتحدة، ومتابعة مستجدات "كورونا".


وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 0.3% إلى 1911.10 دولار للأوقية ، كما صعد سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر 0.2% مسجلاً 1905.63 دولار للأوقية.


وارتفع سعر التسليم الفوري للبلاتين بنسبة 0.8% عند 881.33 دولار للأوقية، فيما صعد سعر البلاديوم الفوري بنحو 1% مسجلاً 2393 دولاراً للأوقية.


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