جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
مصطفى الجندي
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استقر أبو العينين شحاته، المدير الفني للفريق الكروي الأول، بجمهورية شبين، على خوض فترة الإعداد، للموسم الجديد، من دوري القسم الثاني، غداً الأربعاء، بمشاركة اللاعبين القدامى، وعدد من اللاعبين الناشئين.

وعقد شحاته ومعاونية، إجتماعاً، قبل ساعات، بمقر النادي المنوفي، لوضع الخطوط العريضة، وتحديد متطلبات المرحلة المقبلة، وملف الصفقات الجديدة، المقرر إنضمامهم لتعويض الراحلون.

ويقود جمهورية شبين، جهاز فني، بقيادة أبو العينبن شحاته، يعاونه علي سالم، مدرب عام، محمد بدر، مدرب مساعد، عدلي محجوب، مدرب حراس، محمد عبد المنعم، مدير إداري، سامح بركات، إداري، محمدج خيرة طبيب، أحمد عباس، للعلاج الطبيعي.

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