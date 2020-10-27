مباحث التموين تضبط 69 قضية مخالفة في الجيزة

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:20 م
بوابة الفجر
إيمان عبد العاطي
Advertisements
شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.

وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (68) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 عدم الإعلان عن اسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 بيع بازيد من السعر الرسمي،11 انتاج خبز ناقص الوزن، 9 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ إجمالي القضايا المخالفة 69 قضية.

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.

أخبار تهمك

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 7 ساعات

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

منذ نصف ساعة

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين و 37 دقيقة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

جنش يطالب بحسم مصيره مع الزمالك

منذ أقل من ساعة

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعة و 21 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعة و 27 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

09:12 ص

جمهورية شبين يخوض المران الأول بقيادة "نينو" استعدادًا للموسم الجديد

01:20 م

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه