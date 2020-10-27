مباحث التموين تضبط 69 قضية مخالفة في الجيزة

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شنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، حملة لضبط المخالفات التموينية بالمديرية، وذلك لضبط الأسواق.



وأسفرت جهود الحملة التي أشرف عليها مدير الإدارة العامة لمباحث التموين بقطاع أمن الجيزة عن ضبط (68) قضية تموينية مخالفة تنوعت ما بين ضبط 12 مخالفة عدم حمل شهادة صحية، 9 عدم الإعلان عن اسعار، 7 إدارة منشأة بدون ترخيص، 14 بيع بازيد من السعر الرسمي،11 انتاج خبز ناقص الوزن، 9 انتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وبلغ إجمالي القضايا المخالفة 69 قضية.



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وأخطرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.



