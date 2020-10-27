نجاة الطلاب بالهروب.. التفاصيل الكاملة بشأن حريق معهد أزهري في المعادي

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انتابت حالة من الذعر والخوف، طلاب المعهد الأزهري في المعادي، عقب نشوب حريق في غرفة الخادم، ولكن دون إصابات بشرية، حيث اقتصرت التلفيات على غرفة الخادم والبدروم.



ويرصد "الفجر"، تفاصيل الحريق الذي نشب في المعهد الأزهري بالمعادي.



حريق بمعهد أزهري في المعادي

البداية، حينما تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق معهد أزهري في المعادي، لتنتقل 3 سيارات إطفاء وسلم هيدروليكي، للسيطرة على الحريق.



وتم فرض كردون أمني بمحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات.



هروب الطلاب

وعلى الفور، هرب التلاميذ لسطح المعهد نتيجة الدخان الكثيف وسط حالة من الذعر.



وفد أزهري

وأرسل الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف والشيخ صالح عباس رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، وفدًا من قطاع المعاهد الأزهرية بشكل سريع للوقوف على الحادث، بعد وصول سيارات الحماية المدنية لإطفاء الحريق.



وأشار الوفد المرسل إلى أنه لا توجد إصابات بين الطلبة، موضحًا أنه تم السيطرة على الحريق.



إخماد الحريق

وسيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل معهد أزهرى بمنطقة صقر قريش فى المعادى دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران بالمكان.



وتمكن رجال الحماية المدنية بالقاهرة من إنقاذ طلاب معهد أزهرى من كارثة محققة، بعد أن اشتعلت النيران في غرفة خادم المعهد وامتدت لتلتهم أجزاء من البدروم.



ونجحت القوات في استخراج جميع الطلاب الذين هربوا اعلى سطح المعهد خشية من ألسنة اللهب التي أحدثت حالة من الفزع لدي أهالي المنطقة.



ماس كهربائي

وفور تحرير تحرير محضر، تبين من المعاينه الأولية أن ماس كهربائي بغرفة خادم المعهد والمسجد السبب في اشتعال النيران، وتولت النيابة التحقيق.



وتلقت عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا بنشوب حريق داخل معهد صقر قريش التعليمي في المعادي، وهو ملحق بمسجد بذات المبنى.



وسيطر رجال الحماية المدنية على الحريق، قبل أن تمتد للطوابق العلوية واقتصرت التلفيات على غرفة حارس المعهد والبدروم دون أي إصابات.



ونجحت القوات في استخراج جميع الطلاب الذين هربوا اعلى سطح المعهد خشية من ألسنة اللهب التي أحدثت حالة من الفزع لدي أهالي المنطقة.