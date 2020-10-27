رئيس البرلمان يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:10 م
بوابة الفجر
عبداللطيف هيبة
Advertisements


بعث الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب برقية تهنئة الى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة ذكرى مولد نبي الإنسانية والرحمة، صاحب الرسالة السامية محمد صلى الله عليه وسلم.

وجاء نص البرقية كالتالي:
فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي
رئيس الجمهورية

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. وبعد،
فيطيب لي أن أتقدم لسيادتكم باسمي واسم أعضاء مجلس النواب بخالص التهنئة القلبية وأزكاها بحلول ذكرى مولد نبى الإنسانية والرحمة محمد صلى الله عليه وسلم، الذي اختاره الله هاديًا ونذيرًا، الذى أرسى بالحكمة والموعظة الحسنة دعائم الدين القويم، وهي ذكرى متجددة لبزوغ فجر جديد عبرت به الإنسانية من الضلال إلى الهدى.

إن احتفالنا بمولد صاحب الرسالة السامية، ما هو إلا تعبيرًا عن معاني الوفاء، ويرسم لنا معالم الطريق، ويجسد أروع المثل للقادم من الأجيال ويحصنها من الغلو والتطرف.
وما أحوجنا اليوم أن نعمل ما وسعنا العمل من أجل النهوض بهذا الوطن الغالى، ولتكن صحوة وطنية نستلهم فيها السيرة النبوية العطرة التي تعمق في نفوسنا الشعور بوحدة المجتمع والاصطفاف والتماسك من أجل غد أفضل ومستقبل أكثر إشراقًا، يعيش فيه الوطن في أمن وسلام، ليكون في طليعة دول العالم ومحورًا من محاور التنمية التي يسعى إليها الجميع، بفضل إخلاصكم وتفانيكم في خدمة الشعب الذى أودعكم أمانته واختاركم لتقودون مسيرة البناء والرخاء.

حفظكم الله ودفع عنكم كل سوء وكلل مسيرتكم بالتوفيق والنجاح.
وكل عام وأنتم بخير.

أخبار تهمك

جنش يطالب بحسم مصيره مع الزمالك

منذ 35 دقيقة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعة

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعة و 10 دقيقة

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين و 20 دقيقة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

09:12 ص

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

10:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه