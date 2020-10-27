حسني عبدربه: أجانب الزمالك هم الأفضل هذا الموسم





انتقد حسني عبدربه نجم منتخب مصر السابق، أداء نادي الإسماعيلي أمام الزمالك، بعد انتصار الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد في الجولة الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.





وقال عبدربه في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "نادي الزمالك انتصر على الإسماعيلي بأقل مجهود، بسبب عدم وجود تنظيم دفاعي أو شكل هجومي للفريق خلال مجريات اللقاء".





واضاف،" بنسلون شلونجو لايليق بنادي الاسماعيلي من الأساس، وكان من الممكن الدفع بناشئ من أجل تطويره، وسيؤدي أفضل منه خلال مجريات المباراة، خاصة وأن المحترف الإفريقي لم يقدم الإضافة منذ انتقاله لصفوف الفريق".





وواصل، " المحترفون داخل نادي الزمالك هم الأفضل هذا الموسم عن بقية المحترفين في الأندية الأخرى، والمحترفين داخل الإسماعيلي وجب رحيلهم عن النادي وجلب عناصر قادرة على صنع الفارق".





واختتم، "من المسئول داخل النادي عن فكرة تغيير المدربين بهذا الشكل ووجود أكثر من مدرب يتولي مسئولية النادي، لابد أن يكون هناك استقرار على مدرب جديد خلال منافسات الموسم المقبل".



