فولكس فاجن: صناعة السيارات لم تعد بحاجة إلى مزيد من التحفيز

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:06 م
صناعة سيارات
صناعة سيارات
وكالات
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ذكر المدير التنفيذي لـ "فولكس فاجن" "هيربرت ديس" أن صناعة السيارات لم تعد بحاجة إلى مزيد من التحفيز، وذلك بعدما سجلت الشركة تعافي أفضل من  المتوقع للمبيعات في غرب أوروبا والصين

 

وصرح "ديس" في  لقاء تلفزيوني" قائلاً: إذا لم نشهد عمليات إغلاق ثانية أو المزيد من التراجع الاقتصادي، فأنا أزعم أنه لا حاجة للمزيد من الحوافز الشرائية

 

وزاد صافي ربح "دايملر" بنسبة 20% خلال الربع الثالث إلى حوالي 2.2 مليار يورو، مع نمو مبيعات "مرسيدس –بنز" في الصين بأكثر من 23% في تلك الفترة

 

هذا ومن المقرر أن تعلن الشركة نتائج أعمالها الفصلية كاملة الخميس

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