اختبار جديد يكشف فيروس كورونا في 12 دقيقة فقط.. التفاصيل

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مازال فيروس كورونا المستجد يعصف بالعالم، حيث حصد الارواح بالمئات، وتزداد إعداد الإصابة به يوميا، وقد أعلنت شركة صيدلية بريطانية، عن إطلاق أرخص اختبار لكورونا بدقة عالية.



وترصد "الفجر" في السطور التالية كافة التفاصيل عن اختبار فيروس كورونا:



١-اعلنت الشركه عن إطلاق أرخص خدمة اختبار لكورونا خاصة، وسيتم توزيعه علي 200 متجر وفق لما ذكرته جريدة Mirror



٢- وعن موعد طرح اختبار فيروس كورونا قالت الشركة البريطانية أنه من المقرر طرحه في شهر ديسمبر مع اقتراب عيد الميلاد.



٣-ويقدم اختبار فيروسات التاجية النتائج في غضون ١٢ دقيقة بعد أن أظهرت التجارب دقة 97 %، حسبما أفادت التقارير.



٤- ويستهدف الاختبار أولئك الذين لا يريدون الذهاب الي مستشفيات، حيث يتم إجراء الاختبارات عبر أجهزة محمولة من شركة Lumira الأمريكية التي تحلل المسحات بسرعة.



٥-ستقدم الشركة اختبار فيروس كورونا في 10 فروع أولية في لندن وبرمنجهام ومانشستر وإدنبره وجلاسكو اختبارات لمدة 48 ساعة اعتبارًا من هذا الأسبوع.



٦-كما ستقدم الشركة إضافة 50 اختبار الشهر المقبل في حالة نجاحه واثبات فعاليته.



٧-تجري الشركة بالفعل اختبارات للمسافرين إلى الإمارات وتجري محادثات مع شركات طيران أخرى.



٨-كما يمكن للعملاء الحجز لاختبار فيروس كورونا من خلال تطبيق عبر الإنترنت.



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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، عن خروج 78 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 98981 حالات حتى أمس.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 167 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال، إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر، أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 106707 حالات من ضمنهم 98981 حالة تم شفاؤها، و6211 حالة وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم "الواتساب" "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية.

