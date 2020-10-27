ضبط 1384 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

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حرصت وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1384) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.





جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.



جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.



