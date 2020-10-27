ضبط 1384 سائق نقل جماعي لعدم ارتداء الكمامات

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:04 م
بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
Advertisements

حرصت وزارة الداخلية على سلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من إنتشار فيروس (كورونا) المستجد للحفاظ على الصحة العامة ومواجهة تداعيات إنتشار الفيروس، فقد أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة عن إتخاذ الإجراءات القانونية قِبل (1384) سائق نقل جماعى لعدم إرتداء الكمامة الواقية.


جاء ذلك فى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن إتخاذ التدابير الإحترازية والوقائية لحماية المواطنين والحد من إنتشار فيروس "كورونا" والمتضمن إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بإرتداء الكمامات الواقية.

جارى إستمرار تلك الحملات، حرصًا على سلامة المواطنين.

أخبار تهمك

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

منذ ساعة و 6 دقيقة

مرتضى منصور: مباراة الزمالك والرجاء على وشك الإلغاء

منذ حوالي 21 ساعة

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

منذ حوالي 3 ساعات

"الأرصاد" تكشف تفاصيل طقس الاثنين.. وتحذر من هذه الظاهرة

منذ يوم

ميدو يزف بشرى سارة لجماهير الزمالك قبل مواجهة الرجاء

منذ ساعتين و 22 دقيقة

عـاجل.. الحبس 6 أشهر لممدوح حمزة وإدراجه علي قوائم الإرهاب

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد.. وتحذير من هذه الظاهرة

منذ يوم

خبير: هذا هو الهدف الخفي من إنشاء إثيوبيا لسد النهضة

منذ حوالي 5 ساعات

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 17 ساعة

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

محمد يوسف يطلب ضم ثنائي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

جنش يطالب بحسم مصيره مع الزمالك

منذ 37 دقيقة

السجن 6 سنوات لمجدي عبد الغني في قضية الميراث

منذ ساعة و 11 دقيقة

شوبير يكشف حقيقة تأجيل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ يومين

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السعودية تستنكر الرسوم المسيئة للنبي محمد

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
08:55 ص

مستشار الرئيس يكشف آخر تطورات أزمة كورونا

مهاجم الأهلي يتلقى عرضا خليجيا

12:32 م

بالأسماء.. تعرف على صفقات الأهلي الجديدة

08:30 م

أستاذ علوم سياسية يكشف مفاجأة بشأن مفاوضات سد النهضة (فيديو)

09:12 ص

غضب في الأهلي بعد تصريحات رمضان صبحي

10:23 ص

مقالات وكتاب

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: كيف تعاونت الجزيرة والبى بى سى مع المخابرات الغربية لزعزعة استقرار العالم العربى؟

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: محمود يس.. أيقونة الحب والحرب

رشا سمير
رشا سمير

الروائية رشا سمير تحاور عاشق مصر الروائي جيلبيرت سينويه