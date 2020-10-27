باريس سان جيرمان يتحرك لتأمين مبابي

يسعى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لتجديد عقد نجمه كيليان مبابي، والمقرر انتهاءه في علم 2022.





وبحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن البرازيلي ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان دخل في مفاوضات مع مبابي بدعم والدي اللاعب، واللذان يرغبان في تمديد عقده الحالي.





وتابعت الصحيفة، أن ليوناردو سيعرض على مبابي عرضًا قويًا وهو أن يكون النجم الأبرز في الفريق وسيقوم عليه مشروع النادي، على حساب النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا.





وأشارت الصحيفة، أن ليوناردو لم يحصل على أي إجابة من مبابي خلال الاجتماعات السابقة.





وترغب العديد من الأندية في التعاقد مع مبابي خلال الفترة المقبلة، لعل أبرزهم نادي ريال مدريد الإسباني وليفربول الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي.



