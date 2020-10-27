جنش يطالب بحسم مصيره مع الزمالك

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 01:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
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طالب محمود عبدالرحيم جنش حارس مرمى الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك سرعة حسم مصيره مع الفريق الأبيض خلال الفترة المقبلة.


وذلك في إطار تمديد وتعديل عقده صحبت القلعة البيضاء، خاصة أنه يتبقى له موسم واحد فقط ضم صفوف الفارس الأبيض، ويهذا يحق له التوقيع لأي ناد آخر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.


وقد حصل الحارس خلال الفترة الماضية على أكثر من وعد، لتعديل عقده ومشاركة مع الفريق بشكل أساسي ولم يتحقق إلى منهم حتي الأن، خاصة أنه يشعر بالظلم داخل جدران القلعة البيضاء.


وعقد جنش، جلسة خاصة مع أمير مرتضى منصور المشرف العام على الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، وطالبه بحسم هذا الأمر سريعا، خاصة أنه صمت الفترة الماضية بسبب الفترة الصعبة التي مر بها الفريق.


وطالب الحارس من المشرف العام على الكرة تحديد مصيره، خاصة أن العديد من اللاعبين داخل الفريق يتقاضون رواتب أكبر منه، رغم أنهم لم يحققوا ما حققه، في ظل جلوسه على دكة البدلاء خلال الفترة الماضية دون أن يتحدث أو يفتعل أي أزمة.


وطلب أمير من اللاعب التحلي بالصبر حتى الانتهاء من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وبعدها سوف يتم تعديل عقده وتجديده، ولكنه عليه الآن القيام بدوره داخل الفريق في تحفيز الفريق للحصول على اللقب الأفريقي الغالي، خاصة أنه أحد الكبار.


وحقق أبناء ميت عقبة أمس فوزاً ثميناً على نظيره الإسماعيلي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، على استاد القاهرة الدولي، في إطار الجولة ال34 والأخيرة لمسابقة الدوري الممتاز، وبهذا الفوز تمكن الزمالك من حصد المركز الثاني في الترتيب برصيد 71 نقطة.

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