"بي بي" للطاقة: مبيعات الوقود لا تزال منخفضة 15% عن مستويات ما قبل الجائحة

ذكر "موري أكينكلوس" المدير المالي لشركة الطاقة "بي بي" أن الطلب العالمي على الوقود لم يتغير بصورة كبيرة منذ بداية الربع الرابع من العام الحالي، إذ لا يزال التعافي من وباء "كوفيد -19" بطيئًا.

وصرح في لقاء صحفي أن مبيعات الوقود لا تزال منخفضة بحوالي 15% عن مستويات ما قبل الجائحة.

وفي وقت سابق اليوم كشفت الشركة عن نتائج أعمالها الفصلية التي أظهرت عودتها للربحية في الربع الثالث مع تعافي أسعار النفط والطلب على الطاقة