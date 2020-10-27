ولية أمر طالب تصيب آخر بارتجاج بالمخ داخل مدرسة بالقليوبية

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:59 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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شهدت مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية بمحافظة القليوبية، واقعة مؤسفة، حيث تشاجر طفلان 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائي، إلا أن ولية أمر أحد الطلاب دخلت إلى فناء المردسة واعتدت بالضرب على الطفل الثاني واصابته بارتجاج بالمخ وتحرك بالعظمة اليسرى بالجمجمة، وجرى تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى فرع المجلس القومى للأمومة بقيادة الدكتورة سلوى ترك، بلاغ من مسؤولة فرع المجلس بمدينة قليوب شيماء جمال، بتعدي سيدة بالضرب على طفل داخل فناء مدرسة خلال فترة الفسحة، مما أصابه بارتجاج بالمخ وفقًا للتقرير المبدئي للحالة، وتحرر محضر بالواقعة، والذى حمل رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم شرطة قليوب.

واوضحت مقرر الأمومة بالقليوبية، أن الطفلان "عمر" الضحية، و"سالم ج" نجل المتهمة 8 سنوات بالصف الثالث الابتدائى، كانا يلعبان بفناء مدرسة مدرسة السلام الابتدائية التابعة لإدارة قليوب التعليمية، ثم تحول اللعب إلى مشاجرة أطفال، إلا أن الطفل "عمر" فوجئ بدخول والدة الطفل "سالم" إلى فناء المدرسة، وضربته وسقط أرضا، وظلت تضربه بقدمها.

وتابعت، أنه تم على الفور نقل الطفل "عمر" إلى مستشفى قليوب المركزى، وجاء التقرير المبدئى للحالة أكد إصابة الطفل بإرتجاج بالمخ وتحرك العظمة اليسرى بالجمجمة للأعلى، وحاليا يمكث الطفل بالرعاية بالمستشفى، مشيرة إلى أن أسرة الطفل أكدوا حدوث الواقعة داخل المدرسة، مطالبين بالتحقيق حول السماح بدخول هذه السيدة والتعدى على الطفل.

وجرى تحرير محضر رقم 10862 لسنة 2020 جنح قسم قليوب ضد والدة الطفل "مروة ع ح ا" وتم إحالة الواقعة للنيابة لإعمال شؤونها واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، كما أنه يتم المتابعة المستمرة من قبل المجلس القومي للأمومة والطفولة.

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