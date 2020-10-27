"ضمن مبادرة كلنا واحد" أمن المنيا يدفع مصروفات الدراسة للطلاب الغير قادرين

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أعلنت مديرية التربية والتعليم في المنيا، أن مديرية الأمن دفعت مصروفات الدراسة للطلاب الغير قادرين ضمن مبادرة "كلنا واحد".



وقد جري إعداد كشف بأسماء الطلاب الذين يحتاجون الى المساعدة وذلك لتفعيل الدور المجتمعى من خلال مبادرة "كلنا واحد" واضطلاع كافة الأجهزة بالمشاركة الإيجابية لتخفيف العبء عن المواطنين.



علي جانب أخر بدأت الإدارة التعليمية بالمنيا، فى تنفيذ برنامج تنمية القيم المجتمعية لدى الطلاب بمختلف المدارس التابعة للإدارة، وذلك لتنمية الأخلاق والتربية وتحفيذ الطلاب على المشاركة الاجتماعية الإيجابية، ويتم خلال طابور الصباح بكل مدرسة، حإذ يتم الحديث عن إحدى الصفات الحميدة التى يجب أن يتصف بها طلاب المستقبل.



وخلال الأسبوع الجري يتم الحديث عن صفة الأمانه وكيف يؤدى الطلاب الأمانات وأهمية الأمانه فى حياة المجتمعات، وعلى مدار الأسابيع يتم الحديث عن واحدة من الصفات الحميدة بالإضافة إلى تعليم الطلاب كيفية المشاركة المجتمعية الفعالة، خاصة أن هؤلاء الطلاب هم مستقبل الأمه ولذا يجيب أن يتمتعوا منذ الصغر بالمشاركة المجتمعية.



كما يتم تعليم الطلاب كيفية المشاركة فى كل شئ، وكيف يكون هناك دور فعال فى تنظيم حركة المرور، ويتم تدريب على الحفاظ على النظافة سواء الشخصية أو نظافة المكان، ويساعد ذلك الطلاب فى تنمية عقولهم وتربيتهم تربية سليمة، ويفعل دور المدرسة فى التربية.

