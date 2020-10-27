الإمارات تعلن تسجيل 1.390 إصابة جديدة بكورونا

سجلت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الثلاثاء، 1,390 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 127,624 حالة.

وأجرت الصحة الإماراتية، 110,807 فحوصات جديدة خلال الأربع والعشرين الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأعلنت الصحة الإماراتية، عن وفاة مصابين وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 482 حالة.