مصرع 3 أشخاص وإصابة 4 آخرين في 3 حوادث طرق بالمنيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:52 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسى - هناء البشيرى
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لقي 3 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرون في 3 حوادث طرق بالمنيا.

تلقى اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة، بوقوع 3 حوادث تصادم وانقلاب بطرق المحافظة.

تسببت الحوادث الثلاثة في مصرع 3 أشخاص، وإصابة 4 آخرين، بطريق الصعيد الصحراوي الشرقي، أمام مركزي بني مزار، وأبوقرقاص.

تم نقل المصابين والضحايا إلى المستشفيات العامة وتحررت 3 محاضر، وتولت النيابة العامة التصرف.
وعلى جانب اخر أمرت محكمة جنايات المنيا، برئاسة المستشار سليمان الشاهد، وعضوية المستشارين وائل شعبان وأحمد عبد العزيز وسكرتارية أمجد سمير وثروت حكيم بالسجن المشدد ١٠ سنوات لعامل قتل شقيقتة انتقامًا لشرفه.



تعود أحداث القضية الي تلقي اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا إخطارًا من اللواء خالد عبدالسلام مدير مباحث المديرية، بوقوع حادث قتل بمركز مغاغة شمال المنيا.



وعلى الفور انتقل العميد حاتم ربيع رئيس فرع البحث الجنائي شمال والمقدم عمر عامر رئيس مباحث مركز مغاغة والرائد إسلام زين معاون المباحث لفحص البلاغ، حيث تبين مقتل (ر.ص) 19 سنة عامل علي يد شقيقها (م.ص) 22 سنة، عقب ظهور مقطع فيديو إباحي لها مما آثار حفيظته، وقام بخنقها انتقامًا لشرفه، ثم ألقاها من شرفة المنزل لتضليل أجهزة الأمن، إلا أن إدارة البحث تمكنت من كشف ملابسات الواقعة وتمكنت من القبض على المتهم.

وقام المستشار أبو الوفا عيسي المحامي العام لنيابات المنيا الكلية، بإحالة المتهم (م.ص) 22 سنة عامل لمحكمة الجنايات، لقيامه بقتل شقيقته خنقًا لظهور فيديو اباحي لها.

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