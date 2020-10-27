وزير الداخلية يهنئ شيخ الأزهر و مفتي الجمهورية و وزير الأوقاف بمناسبة المولد النبوي الشريف

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بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، بمناسبة المولد النبوي الشريف.



جاء بها: يسُرنى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بذكرى المولد النبوى الشريف أن أُعرب لفضيلتكم عن أخلص التهانى وأسمى الأمانى.





وأضافت، ونحن نحتفل بمولد سيدنا محمد - صلى الله عليه وسلم - المرجو شفاعته نتوجه للمولى جلت قدرته أن يبارك جهودكم السديدة فى نشر صحيح الدين الحنيف، وأن يُعيد هذه المناسبة الكريمة على فضيلتكم وعلماء الأزهر الشريف بموفور الصحة ودوام التوفيق وعلى أمتنا الإسلامية بمزيد من اليُمن والخير والبركات، وكل عــــــام وسيــادتـكم بخـــــــير.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.





كما بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة االدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.



جاء بها: بمشاعر يملؤها الإعزاز والتقدير يطيب لى وهيئة الشرطة أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأسمى الأمنيات بمناسبة الإحتفال بذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم، سائلين المولى عز وجل بأن يعيد علينا هذه المناسبة العطرة وعلى مصرنا العزيزة وأمتنـا العربيـة والإسلاميـة باليمـن والخيــر والبركــات، وكل عــام وسيادتكم بخــــير.

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و بعث وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفضيلة االدكتور شوقى علام "مفتى جمهورية مصر العربية ".





جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة بمناسبة الإحتفال بالمولد النبوى الشريف أن نتقدم لفضيلتكم بخالص التهنئة وأصدق الأمنيات بموفور الصحة وسديد القول وأن يُبارك جهودكم المستنيرة فى بيان صحيح الدين ونشر وسطيته السمحة التى لا تعرف إفراطًا ولا تُقر تفريطًا، وأن يُعيد هذه المناسبة العطرة خير وبركة وأمن وسلام على الشعب المصرى العظيم وسائر شعوب الأمة الإسلامية والعربية بالخير واليمن والبركات، كل عــام وسيادتكــم بخــــير.



