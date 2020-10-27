مصرع شقيقان وإصابة آخر في حادث تصادم سيارتين بالمنيا

الثلاثاء 27/أكتوبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
أحمد الخميسي - كلينتون يسرى
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لقي شقيقان مصرعهما، فيما أصيب طالب في حادث تصادم سيارتين بالمنيا.


تلقي اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا، إخطارا من عمليات النجدة بحادث تصادم سيارتين رقمى (2172 ا ن س) ملاكي، بأخري (4134 ص وط) نصف نقل، بطريق الصعيد الشرقي أمام نقطة إسعاف الشيخ فضل، بمركز بني مزار.


تسبب الحادث في مصرع كل من إبراهيم هلال إبراهيم، 26 سنة، وشقيقة يوسف، 22 سنة، مقيمين بحلوان في القاهرة، وإصابة ابراهيم عوض عبدالوالي، 11 سنة طالب، مقيم بالقاهرة.

تم نقل الجثتين والمصاب إلى مستشفي الشيخ فضل، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التصرف
وعلى جانب اخر قضت اليوم محكمة جنايات المنيا برئاسة المستشار سليمان الشاهد وعضوية المستشارين وائل شعبان واحمد حنفى وامانة سر امجد سمير بمعاقبة عامل بمركز مغاغة بالسجن المشدد 5 سنوات حضوريا فى قضية شروع فى قتل بمركز مغاغة عام 2015.

وقال مصدر قضائى ان المحكمة عاقبت المتهم راضى ابراهيم حسن عامل ومقيم بمركز مغاغة بالسجن المشدد 5 سنوات واحالة الدعوى المدنية للمحكمة المختصة فى القضية رقم 2210 لسنة 2015 كلى شمال المنيا متورط فى شروع قتل بدر عبد السلام جمعه واخرين باحدى قرى مركز مغاغة عام 2015 بسبب خلافات الجيرة.

وفى قضية ثانية قضت ذات المحكمة بمعاقبة المتهم محمد محفوظ احمد حافظ مقيم بقرية بنى خالد بمركز مغاغة شمال محافظة المنيا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف جنيه فى قضية ترويج مواد مخدرة وخيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.

والمح المصدر ان النيابة العامة احالت المتهمين الى المحاكمة الجنائية عام 2019 وشمل امر الاحالة ان المتهمين شرعوا فى قتل اخرين وحيازة اسلخة وطلقات نارية وترويج مواد مخدرة بقصد الاتجار والتربح.

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